Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raytheon Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Raytheon Technologies-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Raytheon Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 86.28 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Raytheon Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 115.902 Raytheon Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Raytheon Technologies-Papiers auf 202.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23’427.21 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 134.27 Prozent.
Raytheon Technologies war somit zuletzt am Markt 270.14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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