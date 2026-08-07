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Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010

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Frühe Anlage 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raytheon Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Raytheon Technologies-Investment gewesen.

Raytheon Technologies
180.66 CHF 0.50%
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Heute vor 3 Jahren wurde die Raytheon Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 85.47 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Raytheon Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11.700 Raytheon Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Raytheon Technologies-Papiers auf 223.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’612.03 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 161.20 Prozent.

Raytheon Technologies war somit zuletzt am Markt 300.69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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