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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raytheon Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raytheon Technologies-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Raytheon Technologies-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 91.18 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 109.673 Raytheon Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 21’044.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 191.88 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 110.44 Prozent.
Raytheon Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 267.03 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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