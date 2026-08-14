Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raytheon Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Raytheon Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 14.08.2021 wurde die Raytheon Technologies-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Raytheon Technologies-Anteile 87.25 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Raytheon Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 114.613 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Raytheon Technologies-Aktie auf 220.48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’269.91 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152.70 Prozent angezogen.
Raytheon Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 301.14 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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