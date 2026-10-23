S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Raytheon Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 179.44 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Raytheon Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.557 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108.51 USD, da sich der Wert einer Raytheon Technologies-Aktie am 22.10.2026 auf 194.71 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 108.51 USD, was einer positiven Performance von 8.51 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Raytheon Technologies betrug jüngst 258.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch