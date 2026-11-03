S&P 500-Wert Raymond James Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raymond James Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Raymond James Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 158.88 USD. Bei einem Raymond James Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.629 Raymond James Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 162.30 USD gerechnet, wäre die Investition nun 102.15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.15 Prozent erhöht.

Raymond James Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch