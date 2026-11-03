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|Lohnende Raymond James Financial-Investition?
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Raymond James Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raymond James Financial-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Raymond James Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das Raymond James Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 158.88 USD. Bei einem Raymond James Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.629 Raymond James Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 162.30 USD gerechnet, wäre die Investition nun 102.15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.15 Prozent erhöht.
Raymond James Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Raymond James Financial Inc.
Analysen zu Raymond James Financial Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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