S&P 500-Wert Raymond James Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raymond James Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Raymond James Financial-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 100.50 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Raymond James Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 9.950 Raymond James Financial-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’669.65 USD, da sich der Wert eines Raymond James Financial-Papiers am 09.11.2026 auf 167.80 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 66.97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Raymond James Financial bezifferte sich zuletzt auf 31.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch