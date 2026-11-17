Vor 5 Jahren wurden Raymond James Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 98.54 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Raymond James Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 101.482 Raymond James Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 167.10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’957.58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69.58 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Raymond James Financial zuletzt 32.35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch