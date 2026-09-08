Raymond James Financial Aktie 966260 / US7547301090
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raymond James Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Raymond James Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 08.09.2025 wurden Raymond James Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 165.77 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.032 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Raymond James Financial-Papiers auf 178.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’075.53 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7.55 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Raymond James Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 34.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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