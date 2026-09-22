Raymond James Financial Aktie 966260 / US7547301090
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|Rentabler Raymond James Financial-Einstieg?
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raymond James Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raymond James Financial-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Raymond James Financial-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 86.92 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Raymond James Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1.150 Raymond James Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 190.05 USD, da sich der Wert eines Raymond James Financial-Papiers am 21.09.2026 auf 165.19 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 90.05 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Raymond James Financial bezifferte sich zuletzt auf 31.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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