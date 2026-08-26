Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ralph Lauren A von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ralph Lauren A-Investment verdienen können.
Am 26.08.2023 wurde die Ralph Lauren A-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 111.85 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.894 Ralph Lauren A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 324.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 362.60 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 224.18 Prozent gleich.
Ralph Lauren A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.05 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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