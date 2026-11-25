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|Lohnendes Ralph Lauren A-Investment?
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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ralph Lauren A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ralph Lauren A-Aktie gebracht.
Das Ralph Lauren A-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 121.55 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.227 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’269.35 USD, da sich der Wert eines Ralph Lauren A-Anteils am 24.11.2026 auf 397.39 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +226.94 Prozent.
Jüngst verzeichnete Ralph Lauren A eine Marktkapitalisierung von 22.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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