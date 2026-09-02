Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ralph Lauren A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ralph Lauren A-Aktien gewesen.
Am 02.09.2021 wurde die Ralph Lauren A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 117.49 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.511 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’900.84 USD, da sich der Wert einer Ralph Lauren A-Aktie am 01.09.2026 auf 340.82 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 190.08 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Ralph Lauren A eine Börsenbewertung in Höhe von 20.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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