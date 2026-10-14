S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Ralph Lauren A-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 317.92 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.145 Ralph Lauren A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’175.61 USD, da sich der Wert eines Ralph Lauren A-Anteils am 13.10.2026 auf 373.75 USD belief. Das entspricht einem Plus von 17.56 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ralph Lauren A einen Börsenwert von 22.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch