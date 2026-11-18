Heute vor 3 Jahren wurde die Ralph Lauren A-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 121.75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.821 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 310.59 USD, da sich der Wert eines Ralph Lauren A-Papiers am 17.11.2026 auf 378.14 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 210.59 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Ralph Lauren A betrug jüngst 23.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch