S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 21.10.2023 wurde die Ralph Lauren A-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 115.79 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 86.363 Anteilen. Die gehaltenen Ralph Lauren A-Aktien wären am 20.10.2026 32’681.58 USD wert, da der Schlussstand 378.42 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 226.82 Prozent angezogen.

Ralph Lauren A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch