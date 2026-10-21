Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ralph Lauren A-Investment gewesen.
Am 21.10.2023 wurde die Ralph Lauren A-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 115.79 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 86.363 Anteilen. Die gehaltenen Ralph Lauren A-Aktien wären am 20.10.2026 32’681.58 USD wert, da der Schlussstand 378.42 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 226.82 Prozent angezogen.
Ralph Lauren A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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