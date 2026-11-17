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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Quest Diagnostics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Quest Diagnostics von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Quest Diagnostics-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Quest Diagnostics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 186.19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.537 Quest Diagnostics-Papiere. Die gehaltenen Quest Diagnostics-Papiere wären am 16.11.2026 140.83 USD wert, da der Schlussstand 262.21 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40.83 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Quest Diagnostics belief sich jüngst auf 28.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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