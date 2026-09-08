S&P 500-Wert Quest Diagnostics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quest Diagnostics-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Quest Diagnostics-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Quest Diagnostics-Aktie betrug an diesem Tag 158.00 USD. Bei einem Quest Diagnostics-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63.291 Quest Diagnostics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 237.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’008.86 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50.09 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics belief sich zuletzt auf 26.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch