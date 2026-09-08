Quest Diagnostics Aktie 566162 / US74834L1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Quest Diagnostics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quest Diagnostics-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Quest Diagnostics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Quest Diagnostics-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Quest Diagnostics-Aktie betrug an diesem Tag 158.00 USD. Bei einem Quest Diagnostics-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63.291 Quest Diagnostics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 237.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’008.86 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50.09 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics belief sich zuletzt auf 26.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Quest Diagnostics Inc.
Analysen zu Quest Diagnostics Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.