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Quest Diagnostics Aktie 566162 / US74834L1008

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Performance unter der Lupe 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Quest Diagnostics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quest Diagnostics-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Quest Diagnostics-Aktien verdienen können.

Quest Diagnostics
193.24 CHF -1.05%
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Vor 3 Jahren wurde die Quest Diagnostics-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 130.52 USD wert. Bei einem Quest Diagnostics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.662 Quest Diagnostics-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 240.30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’841.10 USD wert. Damit wäre die Investition 84.11 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics bezifferte sich zuletzt auf 26.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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