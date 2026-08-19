S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Quanta Services von vor 3 Jahren verdient

Die Quanta Services-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Quanta Services-Anteile letztlich bei 203.07 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.492 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 696.15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 342.81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 242.81 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Quanta Services bezifferte sich zuletzt auf 109.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch