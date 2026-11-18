Die Quanta Services-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 119.06 USD. Bei einem Quanta Services-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.399 Quanta Services-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 5’027.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 598.53 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 402.71 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Quanta Services eine Marktkapitalisierung von 88.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch