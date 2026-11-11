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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quanta Services-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Quanta Services-Aktien gewesen.
Am 11.11.2023 wurde die Quanta Services-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 174.07 USD. Bei einem Quanta Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.574 Quanta Services-Aktien. Die gehaltenen Quanta Services-Aktien wären am 10.11.2026 335.00 USD wert, da der Schlussstand 583.14 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 235.00 Prozent vermehrt.
Der Quanta Services-Wert an der Börse wurde auf 88.59 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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