S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quanta Services-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 11.11.2023 wurde die Quanta Services-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 174.07 USD. Bei einem Quanta Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.574 Quanta Services-Aktien. Die gehaltenen Quanta Services-Aktien wären am 10.11.2026 335.00 USD wert, da der Schlussstand 583.14 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 235.00 Prozent vermehrt.

Der Quanta Services-Wert an der Börse wurde auf 88.59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch