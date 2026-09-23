S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Quanta Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 23.09.2021 wurde das Quanta Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Quanta Services-Aktie an diesem Tag 118.61 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 84.310 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 54’180.09 USD, da sich der Wert eines Quanta Services-Papiers am 22.09.2026 auf 642.63 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 441.80 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Quanta Services belief sich jüngst auf 96.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch