S&P 500-Wert Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Quanta Services-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 391.57 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 25.538 Quanta Services-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 17’125.42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 670.58 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71.25 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Quanta Services bezifferte sich zuletzt auf 99.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch