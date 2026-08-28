Qorvo Aktie 25588586 / US74736K1016
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentabler Qorvo-Einstieg?
|
28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Qorvo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Qorvo von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Qorvo gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Qorvo-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 103.78 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Qorvo-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.636 Qorvo-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 926.77 USD, da sich der Wert eines Qorvo-Anteils am 27.08.2026 auf 96.18 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 7.32 Prozent.
Der Börsenwert von Qorvo belief sich jüngst auf 8.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Qorvo Inc
|
28.08.26
|S&P 500-Wert Qorvo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Qorvo von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert Qorvo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Qorvo-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Titel Qorvo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Qorvo von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 letztendlich im Minus (finanzen.ch)