S&P 500-Wert Qorvo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Qorvo von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Qorvo-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 103.78 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Qorvo-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.636 Qorvo-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 926.77 USD, da sich der Wert eines Qorvo-Anteils am 27.08.2026 auf 96.18 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 7.32 Prozent.

Der Börsenwert von Qorvo belief sich jüngst auf 8.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch