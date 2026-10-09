Qorvo Aktie 25588586 / US74736K1016
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Qorvo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Qorvo von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Qorvo-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Qorvo-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Qorvo-Aktie letztlich bei 56.64 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Qorvo-Papier investiert hätte, hätte er nun 17.655 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 2’015.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 114.17 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 101.57 Prozent.
Qorvo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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