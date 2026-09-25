S&P 500-Wert Qorvo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Qorvo-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Qorvo-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Qorvo-Anteile an diesem Tag bei 96.50 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Qorvo-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 103.627 Qorvo-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 12’055.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116.34 USD belief. Damit wäre die Investition um 20.56 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Qorvo einen Börsenwert von 10.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch