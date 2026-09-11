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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Qorvo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Qorvo von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Qorvo-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Qorvo-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 52.48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.905 Qorvo-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Qorvo-Papiers auf 112.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 214.10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 114.10 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Qorvo eine Marktkapitalisierung von 9.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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