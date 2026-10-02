S&P 500-Wert PulteGroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in PulteGroup von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem PulteGroup-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die PulteGroup-Anteile bei 46.13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.168 PulteGroup-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 116.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 252.22 USD wert. Damit wäre die Investition um 152.22 Prozent gestiegen.

PulteGroup wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch