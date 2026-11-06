S&P 500-Wert PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PulteGroup von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die PulteGroup-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das PulteGroup-Papier bei 18.24 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in PulteGroup-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 548.246 PulteGroup-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (135.15 USD), wäre die Investition nun 74’095.39 USD wert. Damit wäre die Investition um 640.95 Prozent gestiegen.

PulteGroup war somit zuletzt am Markt 24.96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch