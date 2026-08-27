S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: Wäre eine Public Storage-Anlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Heute vor 5 Jahren wurden Public Storage-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 317.69 USD. Bei einem Public Storage-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.315 Public Storage-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Public Storage-Aktien wären am 26.08.2026 99.90 USD wert, da der Schlussstand 317.37 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.10 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Public Storage belief sich zuletzt auf 60.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch