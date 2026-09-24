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Public Storage-Anlage unter der Lupe 24.09.2026 16:02:18

S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Storage von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Public Storage eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

236.38 CHF 0.02%
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Vor 5 Jahren wurde das Public Storage-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 303.88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Public Storage-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.291 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 943.56 USD, da sich der Wert eines Public Storage-Anteils am 23.09.2026 auf 286.73 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 5.64 Prozent.

Public Storage war somit zuletzt am Markt 54.09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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