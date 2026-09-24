Aktie 112937 / US74460D1090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Public Storage-Anlage unter der Lupe
|
24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Storage von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Public Storage eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das Public Storage-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 303.88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Public Storage-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.291 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 943.56 USD, da sich der Wert eines Public Storage-Anteils am 23.09.2026 auf 286.73 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 5.64 Prozent.
Public Storage war somit zuletzt am Markt 54.09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!