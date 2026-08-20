S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Storage-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 20.08.2023 wurden Public Storage-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Public Storage-Anteile letztlich bei 273.44 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 36.571 Public Storage-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 325.13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’890.36 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18.90 Prozent.

Der Public Storage-Wert an der Börse wurde auf 60.21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch