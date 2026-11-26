Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Public Storage-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Public Storage-Anteile 205.73 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 4.861 Public Storage-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Public Storage-Papiers auf 337.98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’642.83 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 64.28 Prozent gesteigert.

Der Public Storage-Wert an der Börse wurde auf 62.07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch