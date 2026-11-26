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|Rentable Public Storage-Investition?
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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Storage-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Public Storage-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Public Storage-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Public Storage-Anteile 205.73 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 4.861 Public Storage-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Public Storage-Papiers auf 337.98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’642.83 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 64.28 Prozent gesteigert.
Der Public Storage-Wert an der Börse wurde auf 62.07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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