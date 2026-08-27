S&P 500-Wert Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Public Service Enterprise Group von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurde das Public Service Enterprise Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Public Service Enterprise Group-Papier bei 82.84 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie investierten, hätten nun 1.207 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Public Service Enterprise Group-Aktie auf 74.03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89.37 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 10.63 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Public Service Enterprise Group eine Börsenbewertung in Höhe von 36.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch