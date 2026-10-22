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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Public Service Enterprise Group von vor einem Jahr verloren
Anleger, die vor Jahren in Public Service Enterprise Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Public Service Enterprise Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 83.79 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 119.346 Public Service Enterprise Group-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 8’473.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.26 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Public Service Enterprise Group belief sich zuletzt auf 35.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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