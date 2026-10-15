Aktie 964270 / US7445731067
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|Rentable Public Service Enterprise Group-Investition?
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Public Service Enterprise Group von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Public Service Enterprise Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Public Service Enterprise Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 40.90 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Public Service Enterprise Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24.450 Public Service Enterprise Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 1’725.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70.56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +72.52 Prozent.
Public Service Enterprise Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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