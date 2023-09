S&P 500-Wert Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Public Service Enterprise Group gekostet

Am 28.09.2022 wurde die Public Service Enterprise Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59.88 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.700 Public Service Enterprise Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.09.2023 gerechnet (57.90 USD), wäre die Investition nun 966.93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3.31 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Public Service Enterprise Group belief sich jüngst auf 29.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

