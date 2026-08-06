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Public Service Enterprise Group-Investment im Blick 06.08.2026 16:02:29

S&P 500-Wert Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Service Enterprise Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Public Service Enterprise Group-Aktien gewesen.

60.91 CHF -0.91%
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Am 06.08.2023 wurde die Public Service Enterprise Group-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Public Service Enterprise Group-Aktie bei 60.60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Public Service Enterprise Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.650 Public Service Enterprise Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 124.65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75.54 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24.65 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Public Service Enterprise Group belief sich zuletzt auf 38.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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