PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PTC von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in PTC-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde das PTC-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die PTC-Anteile bei 119.59 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die PTC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.362 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PTC-Aktie auf 192.26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’607.66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 60.77 Prozent.
Insgesamt war PTC zuletzt 20.89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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