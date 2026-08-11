S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PTC von vor 5 Jahren verdient

Am 11.08.2021 wurden PTC-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 134.49 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 74.355 PTC-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 151.02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’229.09 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 12.29 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete PTC eine Marktkapitalisierung von 16.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch