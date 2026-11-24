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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Wert PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in PTC eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 24.11.2023 wurde die PTC-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das PTC-Papier an diesem Tag bei 154.92 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die PTC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 64.549 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 196.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’651.69 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26.52 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte PTC einen Börsenwert von 21.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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