S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Prudential Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 104.41 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Prudential Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 95.776 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’440.48 USD, da sich der Wert eines Prudential Financial-Anteils am 25.09.2026 auf 119.45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14.40 Prozent vermehrt.

Alle Prudential Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch