Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Prudential Financial-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Prudential Financial-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 104.41 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Prudential Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 95.776 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’440.48 USD, da sich der Wert eines Prudential Financial-Anteils am 25.09.2026 auf 119.45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14.40 Prozent vermehrt.
Alle Prudential Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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