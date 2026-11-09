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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Prudential Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Prudential Financial-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 109.16 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Prudential Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 91.609 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Prudential Financial-Anteile wären am 06.11.2026 10’923.42 USD wert, da der Schlussstand 119.24 USD betrug. Damit wäre die Investition um 9.23 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Prudential Financial belief sich jüngst auf 41.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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