S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prudential Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Prudential Financial-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 97.64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Prudential Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.024 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 123.55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126.54 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26.54 Prozent gesteigert.

Prudential Financial wurde am Markt mit 42.32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch