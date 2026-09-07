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Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022

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Prudential Financial-Performance im Blick 07.09.2026 16:02:19

S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential Financial von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Prudential Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Prudential Financial
97.12 CHF -2.19%
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Am 07.09.2023 wurden Prudential Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prudential Financial-Aktie betrug an diesem Tag 94.28 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Prudential Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 106.067 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 122.02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’942.30 USD wert. Mit einer Performance von +29.42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Prudential Financial-Wert an der Börse wurde auf 42.14 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Short 14’897.41 19.99 SGBJ3U
Short 15’219.74 13.71 SDBWJU
Short 15’762.72 8.97 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’305.65 07.09.2026 16:54:24
Long 13’742.61 19.99 SPB50U
Long 13’422.19 13.91 SVBOKU
Long 12’846.42 8.94 SOTBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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