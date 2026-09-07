S&P 500-Wert Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential Financial von vor 3 Jahren eingefahren

Am 07.09.2023 wurden Prudential Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prudential Financial-Aktie betrug an diesem Tag 94.28 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Prudential Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 106.067 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 122.02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’942.30 USD wert. Mit einer Performance von +29.42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Prudential Financial-Wert an der Börse wurde auf 42.14 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch