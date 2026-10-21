S&P 500-Wert Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prologis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Prologis-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52.40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.908 Prologis-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (127.47 USD), wäre die Investition nun 243.26 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 243.26 USD entspricht einer Performance von +143.26 Prozent.

Jüngst verzeichnete Prologis eine Marktkapitalisierung von 118.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch