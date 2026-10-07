Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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|Profitabler Prologis-Einstieg?
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Prologis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prologis von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Prologis-Einstiegs gewesen.
Am 07.10.2023 wurde die Prologis-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Prologis-Papier bei 108.91 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Prologis-Aktie investierten, hätten nun 9.182 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Prologis-Aktie auf 128.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’181.53 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18.15 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Prologis belief sich zuletzt auf 121.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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