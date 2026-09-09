Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Wert Prologis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prologis von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Prologis gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Prologis-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prologis-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 122.48 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Prologis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.816 Anteilen. Die gehaltenen Prologis-Aktien wären am 08.09.2026 113.06 USD wert, da der Schlussstand 138.48 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.06 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Prologis belief sich zuletzt auf 130.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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