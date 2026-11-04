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|Rentable Prologis-Investition?
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prologis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Prologis eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 04.11.2023 wurden Prologis-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Prologis-Papier bei 106.55 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 93.853 Prologis-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 129.08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’114.50 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21.15 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Prologis eine Marktkapitalisierung von 123.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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